Mes | Sbarra Cisl | “Fondi da prendere per la sanità territoriale”

(Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – “Dobbiamo assolutamentei 35 miliardi che il Mes ci mette a disposizione, perchè sono destinati alla, in particolare alle assunzioni – in Italia mancano 70mila infermieri e altre decine di migliaia di medici – ma anche al rafforzamento della, cioè per riaprire guardie mediche, ambulatori e piccoli ospedali che sono stati chiusi in questi anni”. Lo ha detto il segretario generale dellaLuigia Caserta, al Belvedere di San Leucio, dove ha preso parte all’assemblea dei delegati e pensionati delladi Caserta dal titolo “Un nuovo Patto di sviluppo per terra di lavoro”. “Il Sud deve tornare ad essere la priorità per il Governo, che deve porre la questione anche a livello europeo. Serve ...