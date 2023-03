Merito del fidanzato o delle cremine preziose della sua skincare? Certo che 76 anni non li dimostra (Di venerdì 10 marzo 2023) Tra le star più attese nel parterre dell’amica Donatella Versace, la 76enne Cher risplende più che mai. Qualcuno dice grazie al nuovo fidanzato, ma il Merito è anche della sua leggendaria beauty routine. Cher beauty evolution guarda le foto Cher, raggiante in viola alla sfilata di Versace Anche se è andata in scena un giorno prima del previsto, a causa del meteo e degli Oscar imminenti, la sfilata Autunno Inverno 2023/2024 di Versace ha registrato il record di stelle hollywodiane nel suo front row. Complice la location di Los Angeles, al photocall ... Leggi su iodonna (Di venerdì 10 marzo 2023) Tra le star più attese nel parterre dell’amica Donatella Versace, la 76enne Cher risplende più che mai. Qualcuno dice grazie al nuovo, ma ilè anchesua leggendaria beauty routine. Cher beauty evolution guarda le foto Cher, raggiante in viola alla sfilata di Versace Anche se è andata in scena un giorno prima del previsto, a causa del meteo e degli Oscar imminenti, la sfilata Autunno Inverno 2023/2024 di Versace ha registrato il record di stelle hollywodiane nel suo front row. Complice la location di Los Angeles, al photocall ...

