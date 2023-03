Vai agli ultimi Twett sull'argomento... codeghino10 : RT @Motorsport_IT: #F1 | Shovlin: 'Sulla #W14 arriveranno modifiche radicali, ma serve tempo' #Formula1 | #Mercedes - Motorsport_IT : #F1 | Shovlin: 'Sulla #W14 arriveranno modifiche radicali, ma serve tempo' #Formula1 | #Mercedes - recentismo04 : Aggiungo - senza modifiche, unica variabile dove estrarre prestazione sarebbe il motore. Abbiamo visto ieri con qua… - FormulaPassion : #F1 / Il nostro Carlo Platella ha analizzato le modifiche apportate dall'Alfa Romeo alla scocca della C43… - Formula1WM : #Mercedes cambierà pelle. Di nuovo. Il comparto tecnico guidato da Mike Elliott proporrà una nuova #W14 in versione… -

Andrà verso altre direzioni,, per trovare la competitività assente sulle curve veloci, per ... valuteremo ovviamente cambiamenti più grandi,radicali " , prosegue Shovlin. " Però ...... una griglia in stile, prese d'aria allargate, indicatori di direzione sui pannelli ... Altreincludono passaruota svasati, nuove ruote con finitura nera e ampie pedane laterali. ...Non basta non rimbalzare Di unaW14 "B" se ne parla dai test, un'evoluzione profonda ...progettazione e ci manca troppa prestazione in termini di carico aerodinamico con tutte le...

Mercedes, modifiche radicali già dalle prossime gare Autosprint.it

Il responsabile dell'ingegneria in pista parla della filosofia progettuale Mercedes, di un design della W14 che cambierà a fondo e del tempo per trasformare le novità in maggior prestazione ...L’inizio di stagione non ha riservato grandi soddisfazioni in casa Mercedes. Al contrario, la tappa in Bahrain ha lanciato un campanello d’allarme impossibile da ignorare, perché la W14 non ha rispost ...