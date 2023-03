Mercedes, già tempo di resa in F1? Hamilton: “Siamo quarto team” (Di venerdì 10 marzo 2023) I cannibali della Formula 1 hanno sopravvalutato la forza di Mercedes? Nel Gran Premio del Bahrain sembra essere andata così: i massimi esponenti della Red Bull aveva elevato la scuderia di Brackley come principale antagonista di questo Mondiale 2023, ma i riscontri in pista hanno completamente capovolto il pronostico del Toro. La vettura nera di Lewis Hamilton e George Russell è apparsa davvero lenta: gli austriaci campioni in carica sono di un altro pianeta, ormai lo sappiamo, ma Ferrari e la grande rivelazione Aston Martin sembrano difficile da raggiungere. Almeno attualmente. La Mercedes è davvero scivolata al ruolo poco dignitoso, visto il recente passato, di quarto team in griglia? Il buongiorno di Mercedes non è dei migliori (Credit foto – pagina Facebook Manchester Press ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 marzo 2023) I cannibali della Formula 1 hanno sopravvalutato la forza di? Nel Gran Premio del Bahrain sembra essere andata così: i massimi esponenti della Red Bull aveva elevato la scuderia di Brackley come principale antagonista di questo Mondiale 2023, ma i riscontri in pista hanno completamente capovolto il pronostico del Toro. La vettura nera di Lewise George Russell è apparsa davvero lenta: gli austriaci campioni in carica sono di un altro pianeta, ormai lo sappiamo, ma Ferrari e la grande rivelazione Aston Martin sembrano difficile da raggiungere. Almeno attualmente. Laè davvero scivolata al ruolo poco dignitoso, visto il recente passato, diin griglia? Il buongiorno dinon è dei migliori (Credit foto – pagina Facebook Manchester Press ...

