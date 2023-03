Mercedes-Benz - Conto alla rovescia per la GLC Coupé (Di venerdì 10 marzo 2023) Il prossimo 14 marzo sarà presentata la seconda generazione della Mercedes-Benz GLC Coupé. La Casa tedesca ha anticipato la notizia con un teaser che mostra i gruppi ottici posteriori della Suv, rimandando alla prossima settimana per tutti i dettagli. Ibrida come la sorella. La GLC, attuale best seller della Stella, è stata già introdotta sul mercato nei mesi scorsi e ha ripreso dalla Classe C gli elementi cardine: l'infotainment con schermo verticale, lo stile e la gamma di motori quattro cilindri elettrificati. Il debutto della sua variante con la coda più sfuggente, la GLC Coupé, era quindi solo questione di tempo e le caratteristiche tecniche saranno sicuramente analoghe. Più lunga, bassa e sportiva. Il teaser mostra i fari posteriori a Led della nuova vettura, mettendo in risalto ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 10 marzo 2023) Il prossimo 14 marzo sarà presentata la seconda generazione dellaGLC. La Casa tedesca ha anticipato la notizia con un teaser che mostra i gruppi ottici posteriori della Suv, rimandandoprossima settimana per tutti i dettagli. Ibrida come la sorella. La GLC, attuale best seller della Stella, è stata già introdotta sul mercato nei mesi scorsi e ha ripreso dClasse C gli elementi cardine: l'infotainment con schermo verticale, lo stile e la gamma di motori quattro cilindri elettrificati. Il debutto della sua variante con la coda più sfuggente, la GLC, era quindi solo questione di tempo e le caratteristiche tecniche saranno sicuramente analoghe. Più lunga, bassa e sportiva. Il teaser mostra i fari posteriori a Led della nuova vettura, mettendo in risalto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... linkmotorsepoca : MERCEDES-BENZ A 180 d Automatic Premium - € 30500 Link Motrs Oristano propone: Mercedes-Benz Classe A 180D AUTOMAT… - AbritesItaly : Riparazione del bloccasterzo elettronico dei veicoli Mercedes-Benz FBS4 - - bebitequila : marmita da mercedes benz - thesmadejournal : Pagoda premiere in Geneva: The Mercedes-Benz 230 SL in March - linkmotorsepoca : MERCEDES-BENZ E 220 d 4Matic Premium - € 51999 PROPOSTA DI VENDITA : Link Motors Messina propone in vendita Merced… -