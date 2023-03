Mentre il governo parla, a Lampedusa continuano ad arrivare clandestini (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar – Non si arresta a Lampedusa l’assedio di clandestini. Mentre l’esecutivo continua a fare promesse, l’isola continua a registrare numeri da record. Una situazione fuori controllo ormai da anni ma che con le ultime vicissitudini sembra riportare alla mente i periodi peggiori. Lampedusa, clandestini e nuovi record Come riporta l’Ansa, sull’isola di Lampedusa ormai si “vola” verso i 2mila clandestini in meno di due giorni: per la precisione, siamo arrivati a 1.869, se aggiungiamo i circa 600 delle ultime 24 ore ai 1.175 giunti nella giornata ancora precedente. Un tornado che non si arresta, con 41 barche soccorse nelle acque territoriali e in area Sar, avvistate dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Record mai visto, almeno fino ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar – Non si arresta al’assedio dil’esecutivo continua a fare promesse, l’isola continua a registrare numeri da record. Una situazione fuori controllo ormai da anni ma che con le ultime vicissitudini sembra riportare alla mente i periodi peggiori.e nuovi record Come riporta l’Ansa, sull’isola diormai si “vola” verso i 2milain meno di due giorni: per la precisione, siamo arrivati a 1.869, se aggiungiamo i circa 600 delle ultime 24 ore ai 1.175 giunti nella giornata ancora precedente. Un tornado che non si arresta, con 41 barche soccorse nelle acque territoriali e in area Sar, avvistate dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Record mai visto, almeno fino ...

