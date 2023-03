Meneghin Fondazione Cuore | Troppe morti per mancato controllo del colesterolo

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos Salute) - "L'ipercolesterolemia non è ancora percepita come un reale problema cardiovascolare importante. Sono ancora troppi i decessi legati aldel: su 100per patologie cardiovascolari almeno 20 sono imputabili all'ipercolesterolemia, una cosa che ci fa arrabbiare molto perché ormai disponiamo di un ventaglio importante di opzioni terapeutiche e ci sono i medici in grado di personalizzare le terapie ipolipemizzanti per controllare il. Davvero, non ci sono più scuse”. Così Cristina, responsabile comunicazione scientificaitaliana per ila margine della presentazione dell'acido bempedoico nuovo antifirst-in-class durante la conferenza ...