Meloni | stretta sugli scafisti Ma basterà?

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 10 marzo 2023) Via libera al nuovo decreto immigrazione. Dopo il tragico naufragio nel crotonese, dove lo scorso 26 febbraio hanno perso la vita più di 70 immigrati, il governoha dato il via libera definitivo alla, annunciata in queste ultime ore, contro i trafficanti di esseri umani. Nel corso delle ultime ore, paradossalmente, il dito dell’opposizione (sia politica, che mediatica) si è rivolto solo ed esclusivamente contro i ministri Piantedosi e Salvini, nonché contro il Presidente del Consiglio. Poco o nulla, invece, si è detto su quelli che sono i veri mandanti della strage: gli. Ieri sera, al termine del cdm a Cutro, Giorgiaha promesso di “andare a cercare gliin tutto il mondo”, alimentando anche l’arrivo di una “risposta concreta” da parte dell’Europa. Non sono ...