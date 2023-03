Meloni “Pieno sostegno a ogni iniziativa per dialogo Israele-Palestina” (Di venerdì 10 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo parlato molto della crisi idrica, e questo credo sia uno dei grandi settori su cui collaborare”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell'incontro con il primo ministro dello Stato d'Israele, Benjamin Netanyahu, a Palazzo Chigi.“Abbiamo condiviso la necessità di un nuovo incontro intergovernativo tra Italia e Israele – ha aggiunto -. Abbiamo discusso della situazione regionale, del Pieno sostegno dell'Italia al processo di normalizzazione nei rapporti tra Israele e alcuni paesi arabi, noi siamo pronti a sostenere ogni iniziativa volta alla ripresa di ogni processo politico tra Israele e Palestina”.“Ho espresso la nostra preoccupazione per la ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo parlato molto della crisi idrica, e questo credo sia uno dei grandi settori su cui collaborare”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, al termine dell'incontro con il primo ministro dello Stato d', Benjamin Netanyahu, a Palazzo Chigi.“Abbiamo condiviso la necessità di un nuovo incontro intergovernativo tra Italia e– ha aggiunto -. Abbiamo discusso della situazione regionale, deldell'Italia al processo di normalizzazione nei rapporti trae alcuni paesi arabi, noi siamo pronti a sostenerevolta alla ripresa diprocesso politico tra”.“Ho espresso la nostra preoccupazione per la ...

