Meloni parlerà al congresso della Cgil. Landini: un segno di rispetto, noi non abbiamo pregiudiziali (Di venerdì 10 marzo 2023) Giorgia Meloni parlerà dal palco del congresso Cgil che si aprirà a Rimini il 15 marzo prossimo. Per questioni di agenda il premier non interverrà il giorno di apertura ma il 17 marzo in mattinata. L'annuncio nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'assise. All'invito il sindacato di Corso Italia lavorava da tempo. Landini: positivo che la Meloni abbia accettato l'invito "Il fatto che il premier abbia accettato di partecipare al congresso lo considero positivo perché dice del rispetto e del riconoscimento di un sindacato che rappresenta milioni di persone e ha alle spalle una storia secolare", ha commentato il leader Cgil Maurizio Landini. "Non abbiamo mai avuto una ...

