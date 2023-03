Meloni | la caccia agli scafisti sul “globo terracqueo” e l' ennesimo | inutile decreto migranti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Meloni non incontra i parenti delle vittime, si arrabbia, fa lei le domande ai giornalisti, annuncia la caccia agli… - nelloscavo : @GiorgiaMeloni Dice che cercheranno gli scafisti in tutto il globo... Da dove comincerà questa caccia? (segue) - LaStampa : Meloni: “Caccia agli scafisti nelle acque internazionali”. Nessun omaggio alle vittime - Adele_Fran : RT @elio_vito: Meloni non incontra i parenti delle vittime, si arrabbia, fa lei le domande ai giornalisti, annuncia la caccia agli scafisti… - Asgard_Hydra : RT @salvinimi: Meloni dichiara di dare la caccia ai trafficanti sul #GloboTerracqueo e i fratelli d'Italia scendono di 8 punti % perdendo i… -

Con unatallonata da Salvini che, tra fischi e applausi, cerca allontanare lo spettro di una ... non poteva che essere quello del doppio binario: spietata, con pene di 30 anni o persino ...globale ai trafficanti. Giorgiaarriva a Cutro per dare quel segnale "simbolico" ma anche "concreto" del fatto che il governo è determinato a "sconfiggere la tratta di esseri umani", ...'Daremo laa questi criminali in tutto il globo terraqueo', è la promessa diche però si candida a restare simbolica, quasi quanto la targa in marmo lasciata a Cutro e voluta dal ...

Nulla cambia in tema di catena di comando. Gli errori che hanno portato alla morte di 72 persone nel naufragio di Cutro restano senza contromisure politiche e organizzative. Pene più severe per gli sc ...Nella conferenza stampa la presidente ha enfatizzato la caccia agli scafisti e le pene da infliggere, con una campagna di comunicazione per spegnere le illusioni dei profughi. Ma le aspettative confli ...