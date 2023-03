"Meloni ha le mani sporche di sangue". L'insulto choc della sinistra europea (Di venerdì 10 marzo 2023) Sonja Giese, portavoce del gruppo La sinistra al Parlamento europeo, ha dichiarato che Giorgia Meloni "ha le mani sporche di sangue" per quanto è successo a Cutro Leggi su ilgiornale (Di venerdì 10 marzo 2023) Sonja Giese, portavoce del gruppo Laal Parlamento europeo, ha dichiarato che Giorgia"ha ledi" per quanto è successo a Cutro

