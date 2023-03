"Meloni fugge, da lei non una parola". Serracchiani, ultima vergognosa balla Pd (Di venerdì 10 marzo 2023) "Mi colpisce che la presidente Meloni sia volata in Calabria insieme all'intero governo e non abbia sentito il dovere, morale prima che istituzionale, di andare a incontrare i familiari delle vittime". Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera, cavalca l'onda "emotiva" dei dem targati Elly Schlein sulla strage di migranti di Cutro". Intervistata da Repubblica, la Serrachiani sottolinea come "cercare di rimediare invitando i familiari a Palazzo Chigi mi pare una toppa peggiore del buco". Secondo la Serracchiani, la premier "fugge": "Da Meloni non ho sentito una sola parola sulla necessità, il dovere di salvare vite. Giusto combattere i trafficanti di esseri umani. Vedremo il testo, ma l'impressione è che si tratti del solito decreto di una destra litigiosa e divisa, costretta a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) "Mi colpisce che la presidentesia volata in Calabria insieme all'intero governo e non abbia sentito il dovere, morale prima che istituzionale, di andare a incontrare i familiari delle vittime". Debora, capogruppo del Pd alla Camera, cavalca l'onda "emotiva" dei dem targati Elly Schlein sulla strage di migranti di Cutro". Intervistata da Repubblica, la Serrachiani sottolinea come "cercare di rimediare invitando i familiari a Palazzo Chigi mi pare una toppa peggiore del buco". Secondo la, la premier "": "Danon ho sentito una solasulla necessità, il dovere di salvare vite. Giusto combattere i trafficanti di esseri umani. Vedremo il testo, ma l'impressione è che si tratti del solito decreto di una destra litigiosa e divisa, costretta a ...

