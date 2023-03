Meloni ed Elly Schlein nemicamiche unite dal non ci vedono arrivare

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 10 marzo 2023) C’è un indizio rivelatore che qualcosa è cambiato da quandoha vinto la corsa alla segreteria del Pd: Giorgia, per il discorso dell’8 marzo festa della donna, ha ripreso pari pari una citazione che aveva in realtà fatto lastessa nel suo discorso di insediamento alla segreteria e cioè che “le donne hanno un vantaggio perché non le vedi”. Questo tipo di frasi per lahanno la stessa potenza iconica di un mantra tibetano perché la psicologia dellaè complessa e non banale e può essere conosciuta e soprattutto riconosciuta solo da chi conosce bene la sua storia. Segui su affaritaliani.it