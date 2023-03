Meloni e Netanyahu | «Salto quantico nei rapporti Italia-Israele» Dal gas alla guerra | i dossier

(Di venerdì 10 marzo 2023) In una Roma blindatissima - Polizia, Carabinieri, Mossad - Giorgiae Benjaminsi incontrano per la prima volta. Si studiano e, pare, si intendono.L'AGENDAIl premier...

Il premier israeliano Benjaminoggi in visita a Roma ha incontrato Giorgia, presidente del Consiglio, per un vertice che ha visto tra gli argomenti sul tavolo la cooperazione energetica in primis e altri settori. ...di Francesco Giovannetti LEGGI L'ARTICOLO -ricevea Palazzo Chigi. 'Pronti a favore processo politico tra Israele e Palestina'. Il premier: 'Aumenteremo l'export di gas verso il ...Si è tenuto questo pomeriggio, a Palazzo Chigi, l'incontro tra la premier Giorgiae l'omologo israeliano Benjamin. "Ho portato la solidarietà italiana e la condanna di fronte agli ...

Netanyahu a Roma incontra Meloni: “Vogliamo accelerare l'export di gas verso l'Italia” Sky Tg24

(ANSAmed) - ROME, MARCH 10 - Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu told a press conference after meeting Italian Premier Giorgia Meloni in Rome Friday that Israel wants to speed gas exports to ...Nell'incontro a Palazzo Chigi i due leader hanno affrontato i temi della cooperazione bilaterale in vari settori. La presidente del Consiglio: ...