Meloni dice che vuole le manager donne | ma solo se sono di destra

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 10 marzo 2023) Alla fine è andato tutto come previsto. Come aveva anticipato Linkiesta, la ministra del Lavoro Marina Calderone ha fatto fuori la presidente di Anpal Servizi (società in house dell’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro) Cristina Tajani, per sostituirla con l’amico sardo Massimo Temussi, già nominato come suo consulente personale e molto gradito a Fratelli d’Italia. A soli otto mesi dall’insediamento di Tajani, nominata in quota Pd in seguito alla cacciata del guru del Mississippi Mimmo Parisi, il governo è ricorso a una forzatura giuridica per azzerare i vertici dell’agenzia e far fuori la sua presidente. Proprio, guarda caso, il giorno dopo le dichiarazioni della premier Giorgiache, in occasione della festa della donna, aveva detto che il suo obiettivo è nominare una donna come amministratore delegato di una società partecipata statale. A patto ...