(Adnkronos) – Giorgia Meloni parlerà dal palco del congresso Cgil che si aprirà a Rimini il 15 marzo prossimo. Per questioni di agenda la premier non interverrà il giorno di apertura ma il 17 marzo in mattinata. L'annuncio è arrivato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'assise. All'invito il sindacato di Corso Italia lavorava da tempo. "Il fatto che il premier abbia accettato di partecipare al congresso lo considero positivo perché dice del rispetto e del riconoscimento di un sindacato che rappresenta milioni di persone e ha alle spalle una storia secolare" commenta il leader della Cgil, Maurizio Landini. "Non abbiamo mai avuto una pregiudiziale verso nessun governo: facciamo i conti e ci misuriamo con gli ..."

Meloni al congresso Cgil, parlerà dal palco il 17 marzo

All'invito il sindacato di Corso Italia lavorava da tempo

Giorgia Meloni parlerà dal palco del congresso Cgil che si aprirà a Rimini il 15 marzo prossimo. Per questioni di agenda la premier non interverrà il giorno di apertura ma il 17 marzo in mattinata. L'annuncio è arrivato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'assise.

Cgil: Damiano, 'bene Meloni a congresso, spero si costruisca vero confronto'

Roma, 10 mar. - "Mi sembra una buona notizia la presenza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al congresso della Cgil, al quale parteciperò come sempre ho fatto. È importante che Meloni porti il punto di vista del governo sui temi sociali e economici e che ascolti le istanze che ..."