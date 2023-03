Meloni a Netanyahu: "Pieno sostegno a ripresa dialogo tra Israele e Palestina" (Di venerdì 10 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 10 marzo 2023 "Abbiamo parlato molto della crisi idrica, e questo credo sia uno dei grandi settori su cui collaborare. Abbiamo discusso della situazione regionale, del Pieno sostegno dell'Italia al processo di normalizzazione nei rapporti tra Israele e alcuni paesi arabi, noi siamo pronti a sostenere ogni iniziativa volta alla ripresa di ogni processo politico tra Israele e Palestina". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell'incontro con il primo ministro dello Stato d'Israele, Benjamin Netanyahu. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di venerdì 10 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 10 marzo 2023 "Abbiamo parlato molto della crisi idrica, e questo credo sia uno dei grandi settori su cui collaborare. Abbiamo discusso della situazione regionale, deldell'Italia al processo di normalizzazione nei rapporti trae alcuni paesi arabi, noi siamo pronti a sostenere ogni iniziativa volta alladi ogni processo politico tra". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, al termine dell'incontro con il primo ministro dello Stato d', Benjamin. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

