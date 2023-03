Meloni a Cutro | ' Cercheremo gli scafisti ovunque nel Mondo In Italia non conviene entrare in modo illegale'

(Di venerdì 10 marzo 2023) Sfidando critiche e polemiche il Consiglio dei ministri si è riunito a, luogo divenuto tristemente famoso per il naufragio del barcone di migranti che ha provocato 72 morti accertate. È lì che l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Giorgia Meloni arriva a Cutro per il cdm, i manifestanti lanciano peluche verso le auto della scorta - localteamtv : Cdm a Cutro, l'arrivo delle auto di Meloni e ministri tra contestazioni e applausi. I manifestanti lanciano peluche… - rulajebreal : A pochi metri dalla spiaggia dove sono morti annegati 71rifugiati si consolida la posizione della dx. “Dobbiamo dar… - MarcelloEurope : @Agenzia_Ansa Presidente Meloni,dispiace ma riunione ministri a Cutro è stata una pessima scena.Lei e soprattutto m… - FiammaFrancesca : RT @repubblica: Metropolis/283 - 'Tutti Cutro tutti'. Cosa c'è dietro i fischi a Meloni. Con Benifei, Cappellacci e Minniti (integrale) htt… -

In molti avevano visto nella norma il tentativo della presidentedi ridurre i poteri dei ministri Salvini e Piantedosi, dopo le polemiche legate alla strage di. Probabilmente proprio per ...Giorgiatira le fila del Consiglio dei ministri a- "il primo su un luogo della tragedia e con il quale volevamo dare un segnale simbolico e concreto allo stesso tempo" - in una ......- Soumahoro), dal nostro inviato. Visto che c'era anche Matteo Piantedosi, il ministro dell'Interno avrebbe potuto applicare il decreto anti rave. Perché la conferenza stampa di Giorgia(...

Consiglio dei ministri a Cutro. Meloni: "Non ci siamo voltati. Combatteremo i trafficanti" - Politica Agenzia ANSA

«Siamo determinati a sconfiggere la tratta responsabile di questa tragedia». Alle 18.30 Giorgia Meloni varca la soglia adombrata del cortile del Municipio di Cutro. Tredici giorni e molte polemiche ...Vediamo i principali fatti di oggi, 10 Marzo 2023, in Italia e nel mondo e i titoli dei quotidiani. • Con 2.952 ...