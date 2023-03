Medico preso a pugni a Giugliano, Verde scrive di nuovo al Direttore Generale (Di venerdì 10 marzo 2023) Unanime la solidarietà al Medico preso a pugni a Giugliano, Il dottor Verde di FIMMG scrive di nuovo al Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord Continua la solidarietà al Medico preso a pugni a Giugliano. Su tale vicenda è intervenuto anche il Dottor Verde, consigliere FIMMG ASL Napoli 2 Nord. Il dottor Verde, Medico di Medicina Generale a Qualiano, ha scritto al Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord chiedendo la convocazione della Conferenza dei Sindaci proprio per l’aggressione. L’intenzione è quella di risolvere una volta per tutte il problema. La ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 10 marzo 2023) Unanime la solidarietà al, Il dottordi FIMMGdialdell’ASL Napoli 2 Nord Continua la solidarietà al. Su tale vicenda è intervenuto anche il Dottor, consigliere FIMMG ASL Napoli 2 Nord. Il dottordi Medicinaa Qualiano, ha scritto aldell’ASL Napoli 2 Nord chiedendo la convocazione della Conferenza dei Sindaci proprio per l’aggressione. L’intenzione è quella di risolvere una volta per tutte il problema. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PatriotaIl : RT @PaoloITA67: #DrittoeRovescio IL fatto che la #Fusani abbia preso le difese di questo MEDICO candidato in politica a SX fa capire beniss… - IPredicatore : RT @PaoloITA67: #DrittoeRovescio IL fatto che la #Fusani abbia preso le difese di questo MEDICO candidato in politica a SX fa capire beniss… - AesseDisse : @BelluNicola Fai il fenomeno con un sondaggio, il cui risultato non ti piace, e vieni preso per il culo. Non conte… - Frankcapoccia3 : @GuercioRosi @CarloCalenda Da medico Usca mi permetto di dissentire . C’è gente che ha preso scelte sbagliate per a… - NapoliToday : #Cronaca Medico di base preso a calci e pugni da un paziente: necessario il trasporto in ospedale… -