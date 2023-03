Medico di base aggredito nel Napoletano (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano (Na) – Un noto Medico di medicina generale di Giugliano è stato aggredito dinanzi al suo studio dal parente di un paziente. E’ quanto denuncia sulla pagina social l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”. Tutto ha avuto inizio quando nello studio del dottore si è presentato un paziente, accompagnato da un suo familiare, che avrebbe chiesto un certificato di guarigione. Un certificato che il Medico di base non avrebbe potuto redigere perché il paziente era stato dimesso dal pronto soccorso di un ospedale Napoletano. Al diniego il professionista è stato aggredito ma il responsabile è ancora in corso di identificazione. Il Medico è stato soccorso dagli altri pazienti presenti nello studio che hanno allertato il 118 e le forze ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano (Na) – Un notodi medicina generale di Giugliano è statodinanzi al suo studio dal parente di un paziente. E’ quanto denuncia sulla pagina social l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”. Tutto ha avuto inizio quando nello studio del dottore si è presentato un paziente, accompagnato da un suo familiare, che avrebbe chiesto un certificato di guarigione. Un certificato che ildinon avrebbe potuto redigere perché il paziente era stato dimesso dal pronto soccorso di un ospedale. Al diniego il professionista è statoma il responsabile è ancora in corso di identificazione. Ilè stato soccorso dagli altri pazienti presenti nello studio che hanno allertato il 118 e le forze ...

