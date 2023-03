Meda | ubriaco si sdraia sui binari e blocca i treni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessioColzani : ?? INCREDIBILE... #MAROCCHINO UBRIACO DISTESO SUI #BINARI BLOCCA IL #TRENO: 'AVEVO #SONNO' Nel pomeriggio di mercol… - occhio_notizie : Singolare episodio avvenuto in provincia di #MonzaBrianza dove un uomo, ubriaco, si addormenta sui binari della sta… - samgranci : Uomo ubriaco di origini marocchine si sdraia sui binari. Ieri pomeriggio è stato denunciato dai Carabinieri di Med… - Open_gol : L’intervento dei carabinieri di Meda - sono_farmaci : 'un 49enne di origini marocchine ma da tempo residente a Meda, coniugato nullafacente, con precedenti per rissa, do… -

Estratto da www.open.online STAZIONE FERROVIARIA DIUn uomo di 49 anni di origini marocchine è stato denunciato dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio. Si è sdraiatosui binari del treno all'interno della stazione ...... i militari sono riusciti a farlo alzare, rendendosi conto che il 49enne era decisamente. ... Il marocchino, sposato, disoccupato e residente ada diverso tempo, ha alle spalle dei ...Un 49enne di origini marocchine, è stato denunciato dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio, per essersi sdraiato,, sui binari alla stazione di. 'Avevo sonno e volevo ...

L'uomo ubriaco che si sdraia tra i binari e blocca i treni: "Avevo sonno" MonzaToday

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Allarme L’episodio è successo a Meda, ma il ritardo ha riguardato il convoglio che era partito da Erba Per colpa di un pisolino il treno è arrivato a destinazione con quasi trenta minuti di ritardo. C ...