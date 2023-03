(Di venerdì 10 marzo 2023) L'ex tecnico della Roma Carlonon dimentica il suo amore per il calcio. E non perde occasione per regalare unaa uno dei tanti campioni che ha avuto modo di allenare nel corso della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Mazzone scrive a #Totti: il video e la commovente dedica sui social: L’ex allenatore romanista celebra il numero di… - GiulianoL23 : @ElBuscader @Kagakazov Non dirlo forte perché se la vede Sir Charles (che poi sarebbe Sor Carletto? Quindi una sort… -

L'ex tecnico della Roma Carlonon dimentica il suo amore per il calcio. E non perde occasione per regalare una dedica a uno dei tanti campioni che ha avuto modo di allenare nel corso della propria carriera. Ieri l'ex ..."Già ti immagino",il nipote Andrea Di Pasquale, "a organizzare partite tipo angeli contro ... le tue battute, le tue targhe stupide per i tornei vinti, le corse in bicicletta allae le ...In Italia e Spagna situtti i giorni, e questo toglie un po' di comodità al lavoro. La ... PEP E CARLETTO -e Pep Guardiola ha un'ammirazione paterna per lui. Quando arrivammo in finale ...

Mazzone scrive a Totti: il video e la commovente dedica sui social Corriere dello Sport

L’ex tecnico della Roma Carlo Mazzone non dimentica il suo amore per il calcio. E non perde occasione per regalare una dedica a uno dei tanti campioni che ha avuto modo di allenare nel corso della pro ...