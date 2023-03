Mazzini pubblica il singolo Scontrini (Di venerdì 10 marzo 2023) Mazzini torna con il singolo Scontrini, brano che racconta di cosa si prova quando si viene lasciati, di una coppia fragile che affronta una separazione Mazzini torna con il singolo Scontrini, brano che racconta la differenza tra la nascita e la fine di un amore attraverso le ricevute conservate dalla ragazza e messe nella tasca dell’innamorato in occasione di uscite insieme e adesso simboli di uno stile di vita irregolare a causa di un sentimento scomparso, consumato troppo in fretta al punto da bruciarsi in partenza, una scuola che non si può occupare ma un luogo dove costruire dalle fondamenta per non rischiare di vedere crollare finti mura di certezze. Una coppia fragile, che si tiene per mano perché spaventata dall’idea di lasciarsi ma costretta a farlo perché è la cosa più ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 10 marzo 2023)torna con il, brano che racconta di cosa si prova quando si viene lasciati, di una coppia fragile che affronta una separazionetorna con il, brano che racconta la differenza tra la nascita e la fine di un amore attraverso le ricevute conservate dalla ragazza e messe nella tasca dell’innamorato in occasione di uscite insieme e adesso simboli di uno stile di vita irregolare a causa di un sentimento scomparso, consumato troppo in fretta al punto da bruciarsi in partenza, una scuola che non si può occupare ma un luogo dove costruire dalle fondamenta per non rischiare di vedere crollare finti mura di certezze. Una coppia fragile, che si tiene per mano perché spaventata dall’idea di lasciarsi ma costretta a farlo perché è la cosa più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MauroCapozza : RT @VigilanzaT: La vittoria di Elly Schlein e il possibile riavvicinamento del Pd con il M5s mettono in crisi i 'bonacciniani' in Rai, in b… - anna_giu1 : RT @VigilanzaT: La vittoria di Elly Schlein e il possibile riavvicinamento del Pd con il M5s mettono in crisi i 'bonacciniani' in Rai, in b… - mattiamattiaaa : RT @VigilanzaT: La vittoria di Elly Schlein e il possibile riavvicinamento del Pd con il M5s mettono in crisi i 'bonacciniani' in Rai, in b… - marcoluci1 : RT @VigilanzaT: La vittoria di Elly Schlein e il possibile riavvicinamento del Pd con il M5s mettono in crisi i 'bonacciniani' in Rai, in b… - Moonlightshad1 : RT @VigilanzaT: La vittoria di Elly Schlein e il possibile riavvicinamento del Pd con il M5s mettono in crisi i 'bonacciniani' in Rai, in b… -