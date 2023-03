Maurizio Landini Show. Il congresso della Cgil trasformato in un talk (Di venerdì 10 marzo 2023) Ospiti famosi ma che col lavoro non c’entrano nulla. Poco spazio ai delegati e palco a Meloni (brava, bella mossa). La fotografia di un sindacato che non fa più il suo mestiere. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 marzo 2023) Ospiti famosi ma che col lavoro non c’entrano nulla. Poco spazio ai delegati e palco a Meloni (brava, bella mossa). La fotografia di un sindacato che non fa più il suo mestiere.

