Maurizio Costanzo | le ultime parole prima di morire

(Di venerdì 10 marzo 2023) Il 24 febbraio 2023 scorso, il noto conduttore televisivoè scomparso in maniera improvvisa e inaspettata in una nota clinica romana, dopo alcune complicazioni avute per dei banali problemi di salute. La sua famiglia gli è rimasta accanto negli ultimi giornidella scomparsa, mentre il suo amico Giorgio Assumma ha svelato alcuni retroscena sugli ultimi istanti di vita del celebre presentatore. Ecco ledette daIn particolare, il legale e amico diha raccontato che la figlia del conduttore, Camilla, gli ha chiesto di recitare l’Ave Maria.ha sussurrato i primi versi del famoso canto religioso, ma poi si è interrotto e ha detto alla figlia: “Non ce la faccio, continua tu a pregare per me“. ...

A parlare del suo futuro in televisione sono stati alcuni collaboratori: dopo la morte di, la conduttrice è provata. E trent'anni di vita insieme si sentono sulle "spalle", così ...A due settimane dalla scomparsa di, Maria De Filippi è tornata a pieno ritmo lavorativo. Ripresi tutti i suoi programmi , la conduttrice, però, lascia in pensiero chi le sta vicino, come conferma l'avvocato Giorgio ...Maria De Filippi è tornata regolarmente a lavoro, ma il dolore è più vivo che mai per la scomparsa di. D'altronde sono stati insieme per oltre trent'anni ed è quindi normale che la conduttrice di Mediaset abbia bisogno di tempo per metabolizzare il lutto. "Ero la fidanzatina di ...

La morte di Maurizio Costanzo ha sconvolto tutti, non solo la famiglia, così come l'amore della sua vita, ma anche i colleghi, le persone che sono cresciute con i suoi talk show, o che semplicemente, ...