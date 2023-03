Maturità 2023, la partecipazione alle prove Invalsi è requisito di ammissione: nell’ordinanza nessuna deroga (Di venerdì 10 marzo 2023) Pubblicata l'ordinanza n. 45 del 9 marzo 2023 che definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’esame di Maturità per l’anno scolastico 2022/2023. Gli esami inizieranno il 21 giugno con la prima prova scritta. Sarà un ritorno al passato e lo svolgimento delle prove Invalsi rappresenterà requisito di ammissione agli esami. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 10 marzo 2023) Pubblicata l'ordinanza n. 45 del 9 marzoche definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’esame diper l’anno scolastico 2022/. Gli esami inizieranno il 21 giugno con la prima prova scritta. Sarà un ritorno al passato e lo svolgimento dellerappresenteràdiagli esami. L'articolo .

