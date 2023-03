Maturità 2023: Invalsi, Pcto e la solita vecchia solfa infarcita di nozionismo (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar – Il ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha firmato l’ordinanza che definisce la struttura che avrà l’esame di Maturità, il quale partirà mercoledì 21 giugno, per l’anno scolastico in corso, oltre che le modalità del suo svolgimento. Valditara ha annunciato con orgoglio che l’esame di Stato 2023 “si svolgerà come prima del Covid”, aggiungendo esclamazioni del tipo “si torna alla normalità”, come se la scuola pre-pandemia fosse un perfetto idìllio bucolico. Ma, nel pratico, come sarà la Maturità di migliaia di studenti? Maturità 2023, ecco come sarà La sessione di esame, che seguirà le modalità previste dal decreto legislativo 62/2017, si aprirà con la prima prova scritta di italiano comune a tutti gli istituti superiori. Si proseguirà quindi con la seconda ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar – Il ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha firmato l’ordinanza che definisce la struttura che avrà l’esame di, il quale partirà mercoledì 21 giugno, per l’anno scolastico in corso, oltre che le modalità del suo svolgimento. Valditara ha annunciato con orgoglio che l’esame di Stato“si svolgerà come prima del Covid”, aggiungendo esclamazioni del tipo “si torna alla normalità”, come se la scuola pre-pandemia fosse un perfetto idìllio bucolico. Ma, nel pratico, come sarà ladi migliaia di studenti?, ecco come sarà La sessione di esame, che seguirà le modalità previste dal decreto legislativo 62/2017, si aprirà con la prima prova scritta di italiano comune a tutti gli istituti superiori. Si proseguirà quindi con la seconda ...

Esame di Maturità 2023, al via il 21 giugno: le novità e il calendario delle prove Esame di Maturità 2023. Al via il 21 giugno con la prima prova scritta. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato l'ordinanza che definisce l'organizzazione e le modalità di ...