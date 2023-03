Matic intercetta tutti

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 10 marzo 2023) Poco dopo la mezz’ora la Real Sociedad sta provando ad alzare i ritmi. Controlla il possesso, lo fa passare attraverso Merino, e poi schiera i suoi giocatori più tecnici tra le linee, nei mezzi spazi. Mentre cerca di forzare il passaggio centrale la Roma fa densità. Ostruire tutte le tracce di passaggio però non è un lavoro semplice, gli avversari hanno giocatori tecnici e intelligenti nei tempi e negli smarcamenti. David Silva riceve un passaggio poco dietro il centrocampo e Mancini gli esce contro a tutta velocità. Silva lo sente e scarica di prima per il regista Zubimendi. Nel classico meccanismo palla avanti-palla indietro, quello cerca la traccia di prima verso Sorloth, che potrebbe inclinare il campo verso la porta della Roma. Sembra quel classico passaggio scacchistico in grado di tagliare fuori le linee avversari, ma sulla traiettoria ci è già arrivato Nemanja ...