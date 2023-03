Masters 1000 Indian Wells: dove vedere Berrettini-Daniel in TV e in streaming (Di venerdì 10 marzo 2023) Nella notte italiana tra venerdì 10 e sabato 11 marzo, non prima delle 2 del mattino, Matteo Berrettini sfiderà il giapponese Taro Daniel nel match valido per il secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells, il primo Masters della stagione di tennis di quest’anno. L’azzurro è reduce dal ritiro ai quarti di finale di Acapulco contro Holger Rune, ma dalle sue dichiarazioni sembra che l’infortunio alla gamba accusato nel corso del match contro il baby-fuoriclasse danese sia ormai alle spalle. Di seguito le informazioni su dove vedere Berrettini-Daniel del Masters 1000 di Indian Wells 2023 in televisione e in ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 10 marzo 2023) Nella notte italiana tra venerdì 10 e sabato 11 marzo, non prima delle 2 del mattino, Matteosfiderà il giapponese Taronel match valido per il secondo turno deldi, il primodella stagione di tennis di quest’anno. L’azzurro è reduce dal ritiro ai quarti di finale di Acapulco contro Holger Rune, ma dalle sue dichiarazioni sembra che l’infortunio alla gamba accusato nel corso del match contro il baby-fuoriclasse danese sia ormai alle spalle. Di seguito le informazioni sudeldi2023 in televisione e in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SuperTennisTv : ???? 'Partire bene in un Masters 1000 è molto importante': Jannik Sinner è pronto per Indian Wells! ?? #tennis - Agenzia_Ansa : Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells, esse… - tuttopuntotv : Masters 1000 Indian Wells: dove vedere Berrettini-Daniel in TV e in streaming #tennis - livetennisit : Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Venerdì 10 Marzo 2023. In campo due azzurri in singolare… - youssef99313786 : RT @Virna25marzo: 'Il numero 1 del Mondo Djokovic non potrà giocare il prossimo torneo Masters 1000 di Indian Wells,che scatta mercoledì al… -