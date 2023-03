Masterchef 12, Sara Messaoudi fidanzata con un concorrente? Ecco cosa hanno notato i fan (Di venerdì 10 marzo 2023) Sono nate delle coppie a Masterchef 12? Tutto fa pensare che sia così! Gli indizi social suggeriscono che nel cuore di Sara Messaoudi ci sia proprio lui... Tutti sono ossessionati dal dietro le quinte della sfida culinaria di Sky che ha visto trionfare l'esuberante, eccentrico e 'potente' Edoardo Franco. Da quando ha conquistato il grembiule ed è entrato nella cucina di Masterchef si è sempre contraddistinto (oltre che per il suo look ed il suo taglio di capelli) per la sua attitudine. Edoardo ha sempre fatto, persino in finale, il tifo prima per gli altri e poi per se stesso. Durante un 'intervista che ha rilasciato a Le Iene, il nuovo cuoco emergente ha dichiarato che si sono stati dei flirt all'interno della masterclass. Non ha voluto fare nomi, ma da quel momento tutti si sono incuriositi ed hanno ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 10 marzo 2023) Sono nate delle coppie a12? Tutto fa pensare che sia così! Gli indizi social suggeriscono che nel cuore dici sia proprio lui... Tutti sono ossessionati dal dietro le quinte della sfida culinaria di Sky che ha visto trionfare l'esuberante, eccentrico e 'potente' Edoardo Franco. Da quando ha conquistato il grembiule ed è entrato nella cucina disi è sempre contraddistinto (oltre che per il suo look ed il suo taglio di capelli) per la sua attitudine. Edoardo ha sempre fatto, persino in finale, il tifo prima per gli altri e poi per se stesso. Durante un 'intervista che ha rilasciato a Le Iene, il nuovo cuoco emergente ha dichiarato che si sono stati dei flirt all'interno della masterclass. Non ha voluto fare nomi, ma da quel momento tutti si sono incuriositi ed...

