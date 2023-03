Massime in crescita per il weekend | qualche nuvola | ma il sole continua a scaldare

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 10 marzo 2023) Per illa Lombardia rimane sotto l’influenza di un flusso occidentale poco ondulato, in seno al quale scorrono veloci impulsi atlantici. La loro traiettoria dai quadranti nord-occidentali favorirà venerdì (10 marzo) un’intensificazione della ventilazione su gran parte della Lombardia. In seguito ripristino a condizioni di relativa stabilità, in attesa del transito di un altro impulso atteso per la serata di lunedì. Le previsioni a cura di Tommaso Grieco del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 10 marzo 2023 Tempo previsto: Nella notte ed al mattino cielo in prevalenza nuvoloso, conpioggia di breve entità tra medio-alta pianura e Alpi. Quota neve attorno ai 1700m. In giornata tendenza ad ampie schiarite assolate, ma verso sera nuovo aumento della nuvolosità ad iniziare dai settori occidentali.Temperature: minime stazionarie, tra 6°/10°C; ...