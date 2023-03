Marzo | torna l’ora legale nel weekend | quando e di quanto spostare le lancette

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioAirplay_it : @Louis_Tomlinson torna in #radio con il nuovo singolo #writtenalloveryourface fuori ovunque da domani 10 marzo!… - fattoquotidiano : Meloni taglia ai poveri (con Mia e sfacelo Sanità) e regala ai ricchi (disonesti) col condono fiscale che torna. Il… - DisneyPlusIT : Questa settimana, @MileyCyrus torna a casa. Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (#BackyardSessions), uno speciale… - SulPanaro : Concordia, domenica 12 marzo torna il Carnevale di Fossa - NBCreteregione : Book Pride torna al Superstudio Maxi di Milano dal 10 al 12 marzo...un grande appuntamento per tutta l’editoria ind… -

... la trasmissione del mattino di LA7 , venerdì 10. In collegamento c'è l'imprenditore Khalid Chaouki che ammonisce il Pd, suo ex partito, per la strumentalizzazione del tema. "Qualcosa non"...Per Sergio Ramelli , il 13è un giorno come gli altri. Si sveglia, inforca il suo motorino per andare a scuola e poia casa. Ma qui, ad attenderlo, c'è l'imprevisto: un gruppo di militanti di Avanguardia operaia , ...... Francesco risponde alle domande del giornalista Paolo Rodari,sulla sua predilezione per le ... La preghiera in piazza durante il confinamento per la pandemia, il 272020: "C'era la pioggia ...

Il 19 marzo torna la Stramilano | TicinoNotizie.it Ticino Notizie

Passeggiata gratuita ai monumenti alle ore 15 di domenica. E nel prossimo week end ci sarà un'edizione straordinaria ...La campionessa ha trovato l'accordo con il Vero Volley e sarà una protagonista dell'A1, giocando con le compagne azzurre nell'anno olimpico ...