Marvel | Mark Ruffalo dopo Thor | Love and Thunder | Sto aspettando mi chiamino per salvare il franchise

(Di venerdì 10 marzo 2023)la pessima ricezione del pubblico verso l'ultimo capitolo dial cinema,ha scherzato sull'idea diilandnon è esattamente un film molto amato dagli appassionatine è ben consapevole, dato che ha alluso alla possibilità di essere richiamato nel cast perilcon protagonista Chris Hemsworth., presente nel cast di: Ragnarok, non è stato richiamato per il quarto capitolo di Taika Waititi che invece ha preferito concentrarsi sul ritorno di Natalie Portman diventata poi Mighty. Nel corso di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianlucaOdinson : Mark Ruffalo sull'arrivo di James Gunn ai DC Studios: 'La Marvel dovrebbe sudare' | Cinema - - sfiorata82 : RT @badtasteit: #MarkRuffalo sull'arrivo di James Gunn ai DC Studios: 'La Marvel dovrebbe sudare' - badtasteit : #MarkRuffalo sull'arrivo di James Gunn ai DC Studios: 'La Marvel dovrebbe sudare' - GianlucaOdinson : DC Studios: secondo Mark Ruffalo i Marvel Studios devono temere il lavoro di James Gunn - - MarvelFansIT : ??Fonti: ?? @marvelcinemaita -

Il post ha ricevuto alcune risposte da parte di altre star, tra cuiRuffalo. " Siete in forma, ragazzi. Oh e in bocca al lupo, Oscar ", ha scritto la star di Hulk. Recentemente si è ...Per un anno, la, con il suo Black Panther: Wakanda Forever, dovrà restare a bocca asciutta. ... a cui ha lavorato il nostro Aldo Signoretti , al fianco diCoulier, Jason Baird. Le ...Ramonda è un personaggio dei fumetti creato da Christopher Priest eTexeira, pubblicato dallaComics Ramonda è la Regina Madre del Wakanda, madre di Shuri e matrigna di T'Challa. È la ...

Marvel, Mark Ruffalo dopo Thor: Love and Thunder: "Sto aspettando ... Movieplayer

Sebbene il Marvel Cinematic Universe abbia avuto alcuni film di molto successo, è importante notare anche i film che viceversa sono stati un fiasco, non solo al botteghino ma anche in termini di ascol ...I due attori hanno condiviso lo schermo nella miniserie Marvel Moon Knight, con Hawke che è andato a teatro a vedere l'ultima performance del collega.