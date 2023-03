Marotta: «Prima del Porto c’è lo Spezia, che sarà un’insidia!» (Di venerdì 10 marzo 2023) Beppe Marotta è stato intercettato dai microfoni di Dazn Prima di Spezia-Inter. L’amministratore delegato ha presentato la partita in programma fra poco INSIDIA ? Per Marotta oggi è un’insidia: «L’Inter non deve pensare a Porto, anche se ha un appuntamento di rilevanza estrema. Non dobbiamo dimenticare il campionato. Lo Spezia è oggi il Porto, le insidie sono le stesse. Martedì sarà un’atmosfera diversa, ma le insidie saranno uguali. Orgoglio essere impegnati su più fronti, dobbiamo credere di essere forti e consapevoli che la maglia che si indossa debba essere sempre onorata». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ... Leggi su inter-news (Di venerdì 10 marzo 2023) Beppeè stato intercettato dai microfoni di Dazndi-Inter. L’amministratore delegato ha presentato la partita in programma fra poco INSIDIA ? Peroggi è un’insidia: «L’Inter non deve pensare a, anche se ha un appuntamento di rilevanza estrema. Non dobbiamo dimenticare il campionato. Loè oggi il, le insidie sono le stesse. Martedìun’atmosfera diversa, ma le insidie saranno uguali. Orgoglio essere impegnati su più fronti, dobbiamo credere di essere forti e consapevoli che la maglia che si indossa debba essere sempre onorata». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ...

