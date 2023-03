Marketing Business Summit 2023 (Di venerdì 10 marzo 2023) : ritorna l’evento internazionale di Digital Marketing A maggio 2023 torna l’#MBSummit in presenza a Milano: alta formazione, networking e opportunità di Business su scala europea. Tutto è pronto per il ritorno in pista del , evento di respiro internazionale, che si tiene ogni anno a Milano: link “Per questo coming back dopo uno stop forzato causa pandemia, abbiamo voluto portare sul palco la solita formazione di alto livello che contraddistingue l’#MBSummit con speaker italiani ma soprattutto internazionali perché, come ci dicono i nostri partecipanti “Voi portate in Italia relatori che sarebbe altrimenti molto difficile ascoltare e conoscere” – afferma Valentina Turchetti, cofounder. “Anche per questa sesta edizione ogni speech sarà pratico, basato su esempi e casi studio e consentirà ai ... Leggi su lombardiaeconomy (Di venerdì 10 marzo 2023) : ritorna l’evento internazionale di DigitalA maggiotorna l’#MBin presenza a Milano: alta formazione, networking e opportunità disu scala europea. Tutto è pronto per il ritorno in pista del , evento di respiro internazionale, che si tiene ogni anno a Milano: link “Per questo coming back dopo uno stop forzato causa pandemia, abbiamo voluto portare sul palco la solita formazione di alto livello che contraddistingue l’#MBcon speaker italiani ma soprattutto internazionali perché, come ci dicono i nostri partecipanti “Voi portate in Italia relatori che sarebbe altrimenti molto difficile ascoltare e conoscere” – afferma Valentina Turchetti, cofounder. “Anche per questa sesta edizione ogni speech sarà pratico, basato su esempi e casi studio e consentirà ai ...

