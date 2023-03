Mark Cavendish verso l’accoppiata Giro d’Italia-Tour de France

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpazioCiclismo : Mark Cavendish conferma il progetto Giro-Tour per questo 2023 in cui vuole lasciare un ulteriore segno nella storia… - Gazzetta_it : Intervista a Mark Cavendish: “Io come Alonso, l’età non mi frena. Tra Giro e Tour faccio la storia” #ciclismo -

È quando gli chiedi se pensa a questa come la sua ultima stagione in gruppo cheti sorprende con la velocità di un suo sprint tirando fuori un paragone intrigante: 'Ha visto Fernando Alonso A 41 anni, 3° al Gp del Bahrain di F.1. E in qualifica, con il tempo che ...Il percorso, come l'anno scorso nell'edizione vinta da, chiama all'appello i velocisti in quanto non presenta particolari difficoltà altimetriche. 17 i team al via di cui 10 saranno ...Da segnalare una foratura perche ha tolto al britannico la possibilità di disputare lo sprint. In classifica generale c'è sempre al comando Remco Evenepoel: il 23enne iridato belga (...

Mark Cavendish sarà probabilmente al via del Giro d'Italia Cicloweb.it

Mark a 37 anni vuole stupire con l’Astana: “Superare i 34 successi di Merckx alla Grande Boucle non è il solo obiettivo. Visto Alonso” ...FOLIGNO Sale l’attesa per l’arrivo in città della terza frazione della Tirreno-Adriatico Follonica-Foligno di domani pomeriggio. Dopo la vittoria nella crono di Filippo ...