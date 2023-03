Marianella | «Lukaku? 2 problemi in stagione! Col Porto crocevia»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 10 marzo 2023) Massimo, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter in campo fra poco al Picco contro lo Spezia SIGNIFICATO – Queste le parole di: «Si riforma la Lu-La. Sottolineerei anche Handanovic in porta, poi la solita Inter. Significativo D’Ambrosio titolare, ma anche Handanovic,e Lautaro Martinez. La stagione del belga ha avuto due: fisico, dove lui forza per rientrare al Mondiale dove non arriva al 100% e dove l’ultima prestazione che costa l’eliminazione del Belgio dalla manifestazione è una tappa negativa per un ragazzo emotivo. E quindi la paura per l’Inter poteva essere che lui somatizzasse troppo l’eliminazione. E significativo che oggi lui rientri con Lautaro, perché dal punto di vista emotivo questo aiuta. Non dimentichiamo che ha fatto un gol fondamentale col ...