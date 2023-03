Maria De Filippi vuole lasciare la tv? Indiscrezione shock dei collaboratori

(Di venerdì 10 marzo 2023) Come staDeoggi? La conduttrice è tornata a lavorare confessando “perché è così che mi hanno insegnato”, con un chiaro riferimento all’amato marito Maurizio Costanzo. Le persone a lei più vicine hanno manifestato tutta la loro preoccupazione nel vederla così distrutta dal dolore, in particolare l’avvocato Giorgio Assumma amico di famiglia ha ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Maria De Filippi ringrazia il pubblico prima di #cepostaperte. - fanpage : “Abbiamo registrato la puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore avremmo provato”: la dolce de… - fraversion : il ringraziamento di Maria De Filippi prima della messa in onda di C’è posta per te. #cepostaperte - dalleditadirosa : RT @darveyfeels_: quando c’è la chiamata di Maria De Filippi neanche Taylor Swift può competere. - daxffodils : RT @darveyfeels_: quando c’è la chiamata di Maria De Filippi neanche Taylor Swift può competere. -

Sabato 11 marzo ultimo appuntamento con il people show condotto daDeEmozioni, grandi amori, storie di vita, sentimenti e qualche risata. L'11 marzo va in onda l'ultimo appuntamento del 2023 con C'è posta per te. Il people show del sabato sera di ...A due settimane dalla scomparsa di Maurizio Costanzo ,Deè tornata a pieno ritmo lavorativo. Ripresi tutti i suoi programmi , la conduttrice, però, lascia in pensiero chi le sta vicino, come conferma l'avvocato Giorgio Assumma, migliore ...Deè tornata regolarmente a lavoro, ma il dolore è più vivo che mai per la scomparsa di Maurizio Costanzo . D'altronde sono stati insieme per oltre trent'anni ed è quindi normale che la ...

Tra siparietti, gag e soprattutto storie strappalacrime, Maria De Filippi è tornata a impadronirsi del sabato serata televisivo italiano. Il programma funziona e anche alla grande, considerato come ...Maurizio Costanzo, parla il suo avvocato e migliore amico: “Preoccupato per Maria De Filippi” L’avvocato Giorgio Assumma ha raccontato gli ultimi momenti di vita di… Leggi ...