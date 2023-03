“Maria De Filippi mi preoccupa, il distacco è solo apparente”: parla il migliore amico di Maurizio Costanzo (Di venerdì 10 marzo 2023) L’inaspettata morte del giornalista ha colto tutti di sorpresa, generando un lutto collettivo e una pioggia di affetto da parte del pubblico e dei colleghi. Maria De Filippi, al suo fianco dal 1995, è apparsa addolorata ma composta durante i funerali e ha dichiarato di voler tornare al lavoro. Ora parla l’amico e avvocato di famiglia Giorgio Assumma: “Mi preoccupa, dietro l’apparente distacco nasconde un’emotività profonda, come ho capito quando l’ho vista soffrire per la perdita dei genitori”. Poi ha aggiunto:”Può sempre contare sul sostegno del figlio Gabriele e sulla valvola di sfogo del lavoro, ma avrà bisogno di tanto amore da parte di noi amici per colmare, nei limiti del possibile, il vuoto che sente”. L’avvocato amico di vecchia data di ... Leggi su tpi (Di venerdì 10 marzo 2023) L’inaspettata morte del giornalista ha colto tutti di sorpresa, generando un lutto collettivo e una pioggia di affetto da parte del pubblico e dei colleghi.De, al suo fianco dal 1995, è apparsa addolorata ma composta durante i funerali e ha dichiarato di voler tornare al lavoro. Oral’e avvocato di famiglia Giorgio Assumma: “Mi, dietro l’nasconde un’emotività profonda, come ho capito quando l’ho vista soffrire per la perdita dei genitori”. Poi ha aggiunto:”Può sempre contare sul sostegno del figlio Gabriele e sulla valvola di sfogo del lavoro, ma avrà bisogno di tanto amore da parte di noi amici per colmare, nei limiti del possibile, il vuoto che sente”. L’avvocatodi vecchia data di ...

