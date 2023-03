Maria De Filippi, il suo grande rimpianto: oggi è famosissimo, ma all’epoca venne scartato dallo staff di Amici (Di venerdì 10 marzo 2023) Conduttrice tra le più amate d’Italia, Maria De Filippi cela dentro di sé un enorme rimpianto per ciò che ha fatto. Non l’ha considerato e ora lui è famosissimo. Non è sicuramente facile svolgere il lavoro di Maria De Filippi. Conduttrice e autrice di molti programmi televisivi, ad Amici non solo presenta tutte le puntate del pomeridiano e del serale, ma è anche una guida insostituibile per tutti i concorrenti, che trovano in lei sincerità e affetto quando servono. Nella sua lunga carriera, però, la conduttrice di Amici cela un enorme rimpianto: ha ignorato un ragazzo che oggi è una vera e propria star con milioni di fan. Maria De Filippi, non l’ha riconosciuto ad ... Leggi su grantennistoscana (Di venerdì 10 marzo 2023) Conduttrice tra le più amate d’Italia,Decela dentro di sé un enormeper ciò che ha fatto. Non l’ha considerato e ora lui è. Non è sicuramente facile svolgere il lavoro diDe. Conduttrice e autrice di molti programmi televisivi, adnon solo presenta tutte le puntate del pomeridiano e del serale, ma è anche una guida insostituibile per tutti i concorrenti, che trovano in lei sincerità e affetto quando servono. Nella sua lunga carriera, però, la conduttrice dicela un enorme: ha ignorato un ragazzo cheè una vera e propria star con milioni di fan.De, non l’ha riconosciuto ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Maria De Filippi ringrazia il pubblico prima di #cepostaperte. - fanpage : “Abbiamo registrato la puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore avremmo provato”: la dolce de… - fraversion : il ringraziamento di Maria De Filippi prima della messa in onda di C’è posta per te. #cepostaperte - avvclarinsolia : @ChiaraDJ ha accettato per gentilezza come maria de filippi ha accettato il selfie; ma ti faccio vedere che Carina… - rosa151289 : Alfonso,ci serve l' intervento di Maria De Filippi per Dani e Ori???? #oriele #orianistas #Denzzzers @GrandeFratello @alfosignorini -