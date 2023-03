“Maria De Filippi avrebbe lasciato la tv”: parlano i collaboratori, è distrutta per la morte di Costanzo (Di venerdì 10 marzo 2023) Non è affatto un momento facile per Maria De Filippi che da 10 giorni si ritrova senza l’amore della sua vita.La morte di Maurizio Costanzo le ha cambiato tutto e sembra che in questi giorni non sta tanto bene. Si è vero che si è ripresa ed è tornata a lavoro però dentro di se L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 10 marzo 2023) Non è affatto un momento facile perDeche da 10 giorni si ritrova senza l’amore della sua vita.Ladi Mauriziole ha cambiato tutto e sembra che in questi giorni non sta tanto bene. Si è vero che si è ripresa ed è tornata a lavoro però dentro di se L'articolo proviene da KontroKultura.

