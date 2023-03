"Maria adesso ha paura, in tv...": De Filippi, la confessione drammatica (Di venerdì 10 marzo 2023) Maria De Filippi è tornata regolarmente a lavoro, ma il dolore è più vivo che mai per la scomparsa di Maurizio Costanzo. D'altronde sono stati insieme per oltre trent'anni ed è quindi normale che la conduttrice di Mediaset abbia bisogno di tempo per metabolizzare il lutto. “È molto dura senza Maurizio - è la confidenza che la De Filippi avrebbe fatto ad alcune persone che lavorano con lei - però è mio dovere tornare, perché Maurizio avrebbe voluto così. Anche se, ripeto, per me non è per niente facile. Starei volentieri lontana dalla televisione”. “Maria è molto, molto provata - ha aggiunto al settimanale DiPiù una persona vicina a lei - ha paura di crollare”. Un pensiero condiviso anche da altri colleghi della De Filippi, che sono molto preoccupati per lei, dato ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023)Deè tornata regolarmente a lavoro, ma il dolore è più vivo che mai per la scomparsa di Maurizio Costanzo. D'altronde sono stati insieme per oltre trent'anni ed è quindi normale che la conduttrice di Mediaset abbia bisogno di tempo per metabolizzare il lutto. “È molto dura senza Maurizio - è la confidenza che la Deavrebbe fatto ad alcune persone che lavorano con lei - però è mio dovere tornare, perché Maurizio avrebbe voluto così. Anche se, ripeto, per me non è per niente facile. Starei volentieri lontana dalla televisione”. “è molto, molto provata - ha aggiunto al settimanale DiPiù una persona vicina a lei - hadi crollare”. Un pensiero condiviso anche da altri colleghi della De, che sono molto preoccupati per lei, dato ...

