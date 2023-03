Mare fuori, le maglie del Napoli per i giovani detenuti di Nisida (Di venerdì 10 marzo 2023) «C'è uno sguardo oltre le sbarre che guida questi giovani. Li ho visto felici parlare del Napoli, del calcio mentre indossavano le maglia di alcuni dei loro calciatori preferiti e mi... Leggi su ilmattino (Di venerdì 10 marzo 2023) «C'è uno sguardo oltre le sbarre che guida questi. Li ho visto felici parlare del, del calcio mentre indossavano le maglia di alcuni dei loro calciatori preferiti e mi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Nicolas Maupas, la grande ascesa dell’attore italo-francese di Mare fuori. FOTO - Sfigatto : A NON AVER VISTO MARE FUORI SIAMO RIMASTI IO E IO #CEPOSTAPERTE - davidemaggio : Capita che gli sceneggiatori dicano: ‘che famo? Famoli scopà’. È successo anche nella seconda stagione di Mare Fuor… - Angela18536715 : RT @who_easy: quando dico che questa serie è arte, non esagero, lo dico perché è piena di talenti, perché racconta storie che ti tolgono il… - litttleffreak : GIANMARIA BIMBO DI MARE FUORI COME NOI MA VEDETE CHE È D’AMARE -