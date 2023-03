Mare Fuori, Carolina Crescentini saluta il cast con un video: “Mi mancherete” (Di venerdì 10 marzo 2023) Carolina Crescentini ha salutato con un commovente messaggio il cast di Mare Fuori. L’attrice, come si vede nel video pubblicato su Instagram, ha detto addio al personaggio di Paola Vinci che ha amato davvero molto e che ha salutato di fronte a colleghi e pubblico nell’ultimo giorno di riprese. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Crescentini (@carolcrasher) Su Instagram l’attrice ha scritto: “Grazie alla Rai per questa avventura meravigliosa. Grazie a Cristiana Farina e Maurizio Careddu per questo personaggio unico. Grazie amici miei per avermi insegnato tanto. Mi mancherete tantissimo. Grazie #carmineelia @milluzz e ... Leggi su cinemaserietv (Di venerdì 10 marzo 2023)hato con un commovente messaggio ildi. L’attrice, come si vede nelpubblicato su Instagram, ha detto addio al personaggio di Paola Vinci che ha amato davvero molto e che hato di fronte a colleghi e pubblico nell’ultimo giorno di riprese. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@carolcrasher) Su Instagram l’attrice ha scritto: “Grazie alla Rai per questa avventura meravigliosa. Grazie a Cristiana Farina e Maurizio Careddu per questo personaggio unico. Grazie amici miei per avermi insegnato tanto. Mitantissimo. Grazie #carmineelia @milluzz e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : “Grazie amici miei per avermi insegnato tanto” Carolina Crescentini saluta il cast e il pubblico di #Marefuori3 - SkyTG24 : Nicolas Maupas, la grande ascesa dell’attore italo-francese di Mare fuori. FOTO - Sfigatto : A NON AVER VISTO MARE FUORI SIAMO RIMASTI IO E IO #CEPOSTAPERTE - kscarlett22_ : @book_lovher L’ho rivalutata un sacco grazie a mare fuori - Gyeomison : Adesso vorrei mutuals che hanno visto o almeno sono ossessionati almeno quanto me per MARE FUORI mettete like vi seguo tutti -