Marco Mengoni e Gerry Scotti all'ultima puntata di C'è Posta Per Te (Di venerdì 10 marzo 2023) Marco Mengoni e Maria De Filippi E' arrivato il momento di salutare la 26esima edizione di C'è Posta Per Te. Nel nono e ultimo appuntamento in onda domani sera, sabato 11 marzo 2023, su Canale 5, Maria De Filippi metterà in scena due sorprese, che avranno per protagonisti il conduttore Gerry Scotti e il cantante Marco Mengoni. Per Scotti, da tempo al fianco di Maria nella giuria di Tu Si Que Vales, si tratta della decima volta nel people show della rete ammiraglia Mediaset. Per Mengoni, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo 2023 con il brano Due Vite, è invece la quarta volta, a ben sette anni di distanza dalla precedente, avvenuta nel 2016. Con l'appuntamento di domani sera, C'è Posta Per Te si congederà ...

