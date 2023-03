Marche, terremoto nel maceratese, epicentro a Pollenza (Di venerdì 10 marzo 2023) terremoto nelle Marche oggi, venerdì 10 marzo 2023. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata stanotte alle 2.12 nel maceratese, con epicentro Pollenza. La scossa, riferisce l’Ingv, ha avuto una profondità di 6 chilometri. In aggiornamento TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023)nelleoggi, venerdì 10 marzo 2023. Una scossa didi magnitudo 2.6 è stata registrata stanotte alle 2.12 nel, con. La scossa, riferisce l’Ingv, ha avuto una profondità di 6 chilometri. In aggiornamento TAG24.

