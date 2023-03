Manutenzione di Android per mantenere il telefono come nuovo

(Di venerdì 10 marzo 2023) Praticamente tutti i telefonihanno la fama di rallentare e di causare problemi dopo 2 anni dall'acquisto, indipendentemente dalla spesa fatta all'epoca per portarcelo a casa. Eppure basta seguire delle semplici indicazioni di(approvati dai produttori di telefoni) peril nostro smartphone, così da poter beneficiare di unveloce anche a distanza di 2 o 3 anni dalla data d'acquisto, oltre a poterlo rivendereusato ad un buon prezzo. Nella guida che segue vi mostreremoilcon alcuni semplici consigli dida applicare tutti i giorni in maniera ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pcexpander : Fortnite Mega: ecco gli orari della manutenzione, nuovi teaser svelano 2 skin -

...e iOS. Il compito principale di Drivvo è quello di tenere sottomano, in modo ordinato e facile da consultare, tutte le spese che riguardano l'auto " come bollo, assicurazione,...Insomma, allo stato attuale possiamo parlare di normalein termini di sicurezza, al ... se non altro perché il firmware corregge dozzine di bug nel sistema operativo. Le suddette ...... così da facilitare lae rendere più semplici lo smontaggio e la riparazione. ... L'ottimizzazione è disponibile sia per dispositivi iOS che per dispositivi. INFO Per ulteriori ...