Manila Nazzaro sorpresa al GF Vip per Milena Miconi ho avuto un problema grave mi sei sempre stata vicino

(Di venerdì 10 marzo 2023)ha fatto unadurante la puntata del GF VIP del 9 marzo: “Sei un dono prezioso”. L’ex concorrente ha raccontato: “Hounal seno abbastanza, adesso sto bene ma mi sono dovuta operare.aveva da lavorare ma non mi ha mollata un attimo”.

Ecco perchéal GfVip: 'Ho avuto un brutto male al seno, Milena Miconi mi è stata molto vicina' La love story L'amore, come raccontano loro, procede molto bene e i due svelano ...A fare visita alla showgirl è la sua cara amica, la quale prova ad aggiornarla su più cose possibili ma soprattutto la ringrazia per la sua vicinanza: 'Mi è stata accanto in un ...

La sorpresa di Manila Nazzaro a Milena Miconi: "Mi è stata accanto in un momento difficile" TGCOM

Manila Nazzaro è stata ospite al GF Vip 7 per fare una sorpresa alla sua amica Milena Miconi, che le è stata accanto nel momento del bisogno. Manila Nazzaro: la sorpresa a Milena Miconi Manila Nazzaro ...Davvero la storia tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è finita Dalla frecciatina di lei sui social pare di si.