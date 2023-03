Maneskin, Damiano David si sfoga sui social: “A volte è più difficile”. E tra i fan cresce la preoccupazione (Di venerdì 10 marzo 2023) C’è preoccupazione, tra i fan dei Maneskin, per le condizioni di salute di Damiano David. Pochi giorni fa, il frontman della band romana ha pubblicato sui propri profili social due immagini enigmatiche: una, in bianco e nero, che lo ritrae mentre fuma una sigaretta e un’altra in cui si vede quella che sembra essere una maschera per l’ossigeno. “A volte è più difficile”, la didascalia a corredo delle foto. Il post, inaspettato, ha subito allarmato molti. “Se hai bisogno di cancellare i concerti, cancellali. I tuoi fan capiranno al 100%. Niente è più importante della tua salute”, ha scritto qualcuno; “Vedo una maschera per l’ossigeno, prenditi cura di te. Ti amiamo e vogliamo che tu viva a lungo”, è il commento di un altro utente. E ancora: “Damià, pensa prima a te ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) C’è, tra i fan dei, per le condizioni di salute di. Pochi giorni fa, il frontman della band romana ha pubblicato sui propri profilidue immagini enigmatiche: una, in bianco e nero, che lo ritrae mentre fuma una sigaretta e un’altra in cui si vede quella che sembra essere una maschera per l’ossigeno. “Aè più”, la didascalia a corredo delle foto. Il post, inaspettato, ha subito allarmato molti. “Se hai bisogno di cancellare i concerti, cancellali. I tuoi fan capiranno al 100%. Niente è più importante della tua salute”, ha scritto qualcuno; “Vedo una maschera per l’ossigeno, prenditi cura di te. Ti amiamo e vogliamo che tu viva a lungo”, è il commento di un altro utente. E ancora: “Damià, pensa prima a te ...

